"On va se marier" : Kristen Stewart annonce ses fiançailles avec sa petite amie

"Nous allons nous marier, nous allons vraiment le faire", a déclaré celle qui partage la vie de la scénariste Dylan Meyer depuis plus de deux ans. "Je voulais être celle à qui on fait la demande, donc je crois que j'ai bien décrit ce que je voulais et elle a assuré. C'était vraiment mignon, elle a fait ça vraiment bien. On va se marier, ça arrive", a-t-elle ajouté, citée par People .

Dans la même émission il y a deux ans, la très discrète Kristen Stewart criait déjà vouloir épouser sa belle. "La première fois que je lui ai dit que je l'aimais, il était très tard et on était dans une espèce de bar un peu pourri. Ses amis étaient là, puis ils sont partis et je lui ai juste dit : 'Punaise, je suis tellement amoureuse de toi'. Et c'était fait", racontait-elle, parlant d'un sentiment "évident". L'actrice américaine et la scénariste se sont rencontrées sur un tournage il y a sept ans mais ne se sont mises en couple que bien plus tard.