On vous emmène à la Japan Expo

La Japan Expo est le plus grand festival de la culture et des loisirs japonais. C'est le rendez-vous de tous les amoureux du Japon, au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, où on trouve les sushis, les mangas, les costumes, les arts martiaux... qui satisferont tous les goûts. Plus de 240 000 visiteurs sont attendus cette année. On y voit des objets traditionnels, mais aussi des innovations comme les kendama, une sorte de bilboquet. Que peut-on encore découvrir d'autre ?



Ce vendredi 6 juillet 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Parlons... bien-être", nous parle d. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.