Opérée en Afrique du Sud, Charlène de Monaco bientôt rejointe par Albert et leurs enfants

Mais rien de plus sur le lieu, l’heure ou même la nature de l’opération. L’épouse du prince Albert est installée en Afrique du Sud depuis le mois de mars. Venue assister aux obsèques du roi des Zoulous, elle n’a jamais pu repartir en Europe à cause "d’une infection des sinus assez sérieuse".

"S.A.S. le prince Albert et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella la rejoindront pendant sa période de convalescence", ajoute le communiqué de la principauté relayé par l’AFP, là aussi sans précisions de dates. La famille s’était déjà réunie en juin en Afrique du Sud, comme en témoignaient des photos postées sur le compte Instagram de Charlène. La princesse n’y a rien posté depuis quatre jours, gardant pour elle son état de santé. Les Monégasques et la presse internationale spéculent depuis des semaines sur l'état des relations du couple princier et sur une installation définitive de l’ancienne nageuse dans le pays où elle a grandi.