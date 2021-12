Oscars : déception pour "Titane", le film français ne sera pas en lice

Mais ce film de genre, violent et mêlant hybridation femme/machine, sexualité avec des voitures et quête de paternité, était peut-être trop audacieux pour les votants des Oscars, qui ne l'ont pas sélectionné. La France détient pourtant le record du plus grand nombre de nominations dans cette catégorie.

La présélection inclut par contre l'Italien Paolo Sorrentino avec "La Main de Dieu" et le Japonais Ryusuke Hamaguchi pour "Drive My Car", adapté d'une nouvelle de Haruki Murakami. L'Iran s'illustre une fois de plus avec son cinéaste Asghar Farhadi, déjà lauréat de l'Oscar du film étranger pour "Une Séparation" et "Le Client" et qui revient cette fois avec "Un héros".

Une première sélection de 15 titres en lice pour l'Oscar de la meilleure chanson a également été révélée. La ballade de Beyoncé "Be Alive", écrite pour le film "La Méthode Williams" avec Will Smith, la bande-son du film "Guns Go Bang" de Kid Cudi et de Jay-Z qui a également produit le film "The Harder They Fall" dont est tirée la musique ou encore la chanson "Just Look Up" d'Ariana Grande dans le film satirique "Don't Look Up: Déni Cosmique", ont été sélectionnée.

On retrouve également dans cette liste, Billie Eilish avec "No Time to Die" pour le dernier James Bond. L'Académie devrait encore réduire cette liste de 15 titres à 5 en vue de la remise des prix, prévue le 27 mars.