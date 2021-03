Oscars 2021 : "The Father" du Français Florian Zeller décroche 6 nominations

Netflix décrochera-t-il pour la première fois la statuette du meilleur film, récompense la plus prisée de la soirée ? La plateforme a deux chances de l’emporter dans cette catégorie grâce à Mank de David Fincher - grand favori avec 10 citations - et Les Sept de Chicago d'Aaron Sorkin. À moins que le prix ne revienne à Nomadland de Chloé Zhao, déjà grand vainqueur des Golden Globes, à Minari qui a reçu six nominations tout comme The Father, le film du Français Florian Zeller. Sound of Metal, Judas and the Black Messiah et Promising Young Woman sont également en lice dans la catégorie reine.