"Titane" de Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes, représentera la France aux Oscars

Titane, c’est l’histoire d’Alexia, une fillette qui a grandi avec une plaque de métal dans le crâne suite à un terrible carambolage. Devenue adulte, elle exhibe sa cicatrice – et sa plastique avantageuse – dans des shows érotico-motorisées. Jusqu’au jour où elle commet l’irréparable avec un fan un peu trop entreprenant. Mais c’est une rencontre plus "mécanique" qui va changer le cours de son histoire. En fuite, elle se fait passer pour le fils disparu d’un pompier dépressif, dopé aux stéroïdes.

Après avoir décroché la Palme d’or du 74e Festival de Cannes en juillet dernier, Titane de Julia Ducournau a été sélectionné ce mardi pour représenter la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international. La commission du CNC (Centre National de la Cinématographie), qui a fait ce choix, a préféré ce long-métrage sulfureux à Bac Nord de Cédric Jimenez et L’Événement d’Audrey Diwan.

Porté par les performances radicales de Vincent Lindon et de la révélation Agathe Rousselle, Titane a attiré plus de 300.000 spectateurs dans les salles françaises depuis son sacre sur la Croisette. Aux Etats-Unis, il est sorti le 1er octobre où il a engrangé 530.000 dollars en trois jours, le quatrième démarrage américain pour une Palme derrière Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, Pulp Fiction de Quentin Tarantino et Sailor et Lula de David Lynch.