Romancier, cinéaste et journaliste : Emmanuel Carrère toujours à l'aise entre réalité et fiction

Réaliser un film pour le cinéma ? "Je n’y pensais pas du tout", avoue celui qui fut critique avant de devenir l’un des hommes de lettres les plus admirés de sa génération. Il s’y était pourtant essayé avec bonheur avec le documentaire Retour à Kotelnitch (2003) et La Moustache (2005), une fiction adaptée de son propre roman, avec Vincent Lindon dans le rôle principal. S’il a planché sur de nombreux scénarios, pour le ciné et la télé ces dernières années, la littérature semblait avoir pris le pas dans sa production, aussi prolifique que variée.

Il est d’ailleurs encore en train d’écrire Le Royaume, sa grande enquête sur le christianisme, lorsque Juliette Binoche, admirative de son travail, lui propose de porter à l’écran Le Quai de Ouistreham, paru en 2010. "Je ne la connaissais pas lorsqu’elle est venue me trouver", se rappelle l’intéressé. "Mais elle avait travaillé au corps Florence Aubenas qui était très réticente à ce qu’on adapte son livre. Et à un moment dans la conversation, pour une raison que je n’ai toujours pas très bien comprise, mon nom est sorti du chapeau".

De L’Adversaire au récent Yoga, en passant par D’autres vies que la mienne, Emmanuel Carrère a toujours su mêler le récit collectif à des questionnements plus personnels. Où s’est-il retrouvé dans l’enquête de Florence Aubenas, qui a vécu incognito avec des femmes de ménage de la région caennaise pour raconter leur vécu ? L’auteur reste volontiers énigmatique. "Je n’aurais jamais songé adapter ce livre", avoue-t-il. "Mais il arrive qu’un travail de commande parvienne à fouiller quelque chose de plus intime et de plus personnel que ce qu’on aurait pu trouver tout seul, de sa propre initiative."

En revanche si adapter, c’est trahir, Emmanuel Carrère l’assume totalement. "La situation de crise que Florence décrit, les conditions de travail des gens de la propreté, ça n’a pas changé. Je dirais même que ça a empiré. Là-dessus, on est raccord", explique-t-il. "En revanche si le livre était un film, en l’état ce serait un documentaire. Et non seulement ce serait un documentaire, mais un documentaire en caméra cachée. Or l’idée de Juliette, parce que c’est la sienne, c’était de faire un film de fiction avec des acteurs. Et à partir de là, on s’est forcément éloignés du livre."