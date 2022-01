Astérix et Guillaume Musso, en tête des ventes de livres en 2021

Le succès d'Astérix ne se dément pas. Le dernier album du célèbre Gaulois, Astérix et le Griffon (éditions Albert René), a été, de loin, le livre le plus vendu de 2021. L'année a également été marquée par le romancier Guillaume Musso qui est resté l'auteur le plus vendu en librairie, d'après les classements publiés mercredi par Livres Hebdo et Le Figaro. Comme tous les deux ans, à savoir le rythme de parution des aventures du célèbre Gaulois, domine largement le classement établi par le cabinet GfK.