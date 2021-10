Testé positif au Covid-19 après "The Voice All Stars", Ed Sheeran se met à l'isolement

Ça aurait dû être une folle semaine de promotion. Mais à moins d'une semaine de la sortie de son nouvel album, Ed Sheeran est contraint de freiner brusquement son planning. Le chanteur britannique a annoncé dimanche 24 octobre avoir été testé positif au Covid-19, lui qui était deux jours plus tôt sur le plateau de "The Voice All Stars"

Sur son compte Instagram, il a indiqué "se mettre à l'isolement". L'interprète du succès mondial "Shape of You" a expliqué qu'il ne pourrait pas "remplir ses engagements pour l'instant". La star de la pop âgée de 30 ans a précisé qu'il allait "faire le maximum des interviews et des performances prévues" depuis chez lui.