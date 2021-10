Papa pour la première fois, Vianney annonce la naissance d’une "petite merveille"

"Et si l’averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois… à quatre", écrit ce mardi Vianney sur les réseaux sociaux en citant sa propre chanson, "Beau-papa". Le chanteur, qui élève en effet la fille de sa compagne, Catherine Robert, a choisi cette manière très poétique pour annoncer un heureux événement.

"Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman et notre petit bonhomme vont bien", ajoute-t-il, révélant au passage le sexe du bébé. "Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore. Je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants et vous en remercie."