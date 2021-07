Paris Hilton va donner des cours de cuisine sur Netflix

On l’a vu galérer dans la peau d’une agricultrice dans "The Simple Life". La voilà prête à se glisser dans la peau d’un chef. Paris Hilton passe aux fourneaux dès le 4 août dans une émission de cuisine sobrement intitulée "Cooking with Paris" - "En cuisine avec Paris Hilton".

Netflix, qui diffusera les six épisodes de cette aventure culinaire, prévient déjà que l’héritière "sait cuisiner" mais "à sa façon". "Elle est loin d’être une chef étoilée et ne cherche pas à le devenir. En compagnie de ses amis people, la star expérimente de nouvelles recettes avec des ingrédients et des ustensiles surprenants", précise le synopsis. Tout un programme.