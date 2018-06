Patrick Fiori en tournée dans les régions

Lors de ses concerts, Patrick Fiori donne tout pour satisfaire son public, avec une énergie toujours intacte après 35 ans de carrière. Au total, 80 dates sont prévues pour sa tournée. Lors de son passage à Lille, il a enflammé la salle avec ses tubes. Et pour le public, c'était un véritable plaisir.



