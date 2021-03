Patrick J. Adams, le mari de Meghan dans "Suits", dénonce l'attitude "obscène" de Buckingham

Patrick J. Adams dresse le portrait d’une femme "enthousiaste, gentille, coopérative, généreuse et joyeuse" qui n’a pas changé avec la célébrité. L’interprète de Mike Ross loue chez sa Rachel Zane "une femme puissante avec un sens profond de la moralité et une farouche éthique de travail". "Elle n’a jamais eu peur de parler, d’être entendue et de se défendre", poursuit-il, ajoutant qu’il l’a " le reste du monde, regardée traverser ces dernières années avec stupéfaction". Il rappelle que Meghan Markle est "tombée amoureuse, a déménagé dans un autre pays, est devenue connue sur toute la planète et a commencé le difficile travail qui consiste à essayer de trouver sa place dans une dynamique familiale qui peut au mieux être décrite comme compliquée, au pire de toute évidence archaïque et toxique".

La star de Suits dit avoir été rendue malade par "la méchanceté raciste, calomnieuse et pourvoyeuse de clics qui a été craché au visage de Meghan par les médias". Il s’insurge aussi contre le fait que cette "chasse" ait continué après la naissance d’Archie en mai 2019. Revenant à la guerre médiatique que se livrent le palais et Meghan depuis plusieurs jours, Patrick J. Adams estime que "ce nouveau chapitre et son timing sont un autre exemple évident de l’impudeur d’une institution qui a vécu plus longtemps qu’elle n’aurait dû, n’a plus aucune crédibilité et est apparemment dépourvue de décence". "Trouvez quelqu’un d’autre à sermonner, tancer et tourmenter. Mon amie Meghan est beaucoup trop bien pour vous", conclut-il. Le message est passé.