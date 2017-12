Patrick Timsit : la face cachée de l'artiste

Il est celui qui peut à la fois jouer dans "Pédale douce" et incarner Stefan Zweig. En ce moment, Patrick Timsit est à la fois à l'affiche de Stars 80 et d'une pièce adaptée d'un livre d'Albert Cohen : "Le livre de ma mère". Nous vous proposons de découvrir la face cachée de l'artiste.



