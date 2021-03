Pédopornographie : Christian Quesada est sorti de prison

"Des crédits de peines exceptionnels peuvent en effet être accordés aux détenus selon les démarches de soins ou de réinsertion entreprises en prison", a déclaré Christophe Rode, le procureur de la République de Bourg-en-Bresse au quotidien régional. Âgé de 56 ans, Quesada, que les codétenus surnommaient Robinson Crusoé, aurait changé complètement de look, arborant désormais des cheveux longs et une barbe. D'après le quotidien , il aurait quitté le département de l’Ain.

Il a retrouvé sa liberté. Condamné en avril 2020 à trois ans de prison pour "corruption de mineures" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", Christian Quesada a quitté l'établissement carcéral où il purgeait sa peine. Comme le révèle le journal Le Progrès le 25 mars 2021, l'ancien champion de l'émission "Les douze coups de midi" a pu bénéficier de remises de peine, après avoir passé deux ans au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse.

Mis en examen et écroué en mars 2019, l'affaire Quesada avait éclaté après la plainte déposée par une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur internet avec un garçon qui se faisant passer pour un mineur. Ce dernier lui avait demandé de se dévêtir, de lui envoyer des photos d'elle dévêtues, et lui faisait des propositions ouvertement sexuelles. Par la suite, des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, avaient été retrouvées sur ses ordinateurs.