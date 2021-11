Alain Delon fête ses 86 ans avec ses fils et il est en grande forme

Si les relations entre les hommes du clan Delon n'ont pas toujours été au beau fixe, il semblerait que les choses se soient apaisées depuis que le comédien a été victime d'un AVC en juin 2019 suivi d'une légère hémorragie cérébrale. "Pendant des années, j'ai vécu en attendant qu’il claque. Maintenant j’espère qu’il va vivre bien longtemps pour me voir arriver très haut. Je n’ai plus le temps d’être dans la haine", avait admis Alain-Fabien Delon dans une interview à Elle. Désormais, tout cela est de l'histoire ancienne.

Il est en pleine forme. Alain Delon a fêté ses 86 ans avec ses deux fils, Anthony et Alain-Fabien, comme on peut le voir sur un cliché publié par le cadet du comédien sur son compte Instagram. "86 today ! Happy Birthday Pa (86 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Pa)", a réagi le jeune homme de 27 ans en légende de la photo les montrant tous les trois trinquer au champagne. Il manquait juste Anouchka, la fille d'Alain Delon, probablement occupée à pouponner.

Les fans d'Alain Delon peuvent donc se rassurer sur l'état de santé de la star que l'on avait aperçue aux obsèques de son vieil ami Jean-Paul Belmondo en septembre dernier. "Je serai en activité avant de mourir, parce que j'ai l'intention de faire un dernier film - et pas n'importe quel film. Et après je pourrai partir. Je n'aurai plus rien d'autre à faire", expliquait le comédien sur TV5 Monde en juillet dernier. "Il devra être exceptionnel et mis en scène par un metteur en scène exceptionnel", précise Delon dont le dernier rôle remonte à Toute ressemblance (2018), le premier film de Michel Denisot.