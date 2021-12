Ben Affleck se confie sur sa "seconde chance" avec Jennifer Lopez

Pour vivre heureux, vivons caché. Pas facile à appliquer quand on est une star. Dans une interview accordée à WSJ Magazine, Ben Affleck est revenu sur sa belle histoire d'amour avec Jennifer Lopez, qu'il a retrouvée après plus de dix-sept ans de séparation. Si le couple reste discret sur leur retour de flamme, l'ex de Jennifer Garner s'est tout de même laissé aller à quelques confidences.

"Je peux dire que c'est vraiment beau pour moi. Et, vous savez, l'une des choses que j'apprécie vraiment dans toutes les facettes de ma vie maintenant, c'est qu'elle a été gérée d'une manière qui reflète cela. Et c'est une bonne histoire. C'est une grande histoire", a déclaré l'acteur de Gone Girl. "Et peut-être qu'un jour, je la raconterai. Je vais tout écrire. Et puis j'y mettrai le feu", s'amuse-t-il.