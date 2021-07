José Garcia et Isabelle Doval annoncent leur séparation

Clap de fin pour José Garcia et Isabelle Doval. Le comédien et sa femme ont annoncé sur leur compte Instagram qu'ils mettaient fin à leur histoire d'amour. “Après 28 ans de vie commune, Isabelle Doval et José Garcia ont décidé de se séparer. Ils souhaitent protéger leur amitié de la même façon qu'ils ont protégé leur amour", a publié sur son compte Instagram l'actrice, scénariste et réalisatrice en légende d'un cliché où le couple pose tout sourire. L'ex-trublion de "Nulle part ailleurs" a, lui aussi, publié le même communiqué en story sur Instagram.

José Garcia et Isabelle Doval s'étaient rencontré durant un stage de formation pour acteurs. Ils avaient eu le coup de foudre. De leur union sont nées deux filles, Laurène, 27 ans, et Thelma, 21 ans qui ont choisi de suivre les traces de leurs parents. Passée derrière la caméra en 2003, Isabelle Doval avait dirigé José Garcia dans Rire et châtiments, puis Fonzy, le remake du film canadien Starbuck.