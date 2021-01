L’histoire d’amour de Ben Affleck et Ana de Armas a littéralement fini à la poubelle

Leur couple n’aura pas survécu à la nouvelle année. Ben Affleck et Ana de Armas ont choisi de mettre fin à la relation qu’ils entretenaient depuis le printemps dernier, rapporte la presse anglo-saxonne ce mardi 19 janvier en parlant d’une séparation "mutuelle et amicale".

"Ils sont à différentes étapes de leurs vies. Il y a un amour et un respect profonds entre eux", assure à People une source proche des ex-tourtereaux. Covid oblige, c'est par téléphone que les deux acteurs auraient rompu. De leur coup de foudre sur le tournage du film Deep Water en novembre 2019 à leur rupture un peu plus d’un an plus tard, leur histoire d’amour a maintenu occupée une presse people privée de scoops par la pandémie.