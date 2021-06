Pas encore divorcé, Kanye West a-t-il déjà retrouvé l’amour avec Irina Shayk ?

Le site américain, toujours bien informé, avance que Kanye West et Irina Shayk se fréquenteraient même "depuis des mois". Les premiers contacts remonteraient au mois de mars, un petit mois seulement après que Kim Kardashian a demandé le divorce au père de ses quatre enfants . En avril, la top russe de 35 ans a été photographiée portant un t-shirt hommage à la légende du rap DMX - décédé à l'âge de 50 ans - issu d’une collaboration entre Yeezy, la marque de Kanye West, et la maison de couture Balenciaga. Et ce bien avant que ce modèle inédit ne soit mis en vente. Suffisant pour que la presse people y voit un signe de rapprochement.

Voici et TMZ ont dans la foulée confirmé ce séjour en Provence qu’ils qualifient de "romantique". Le duo est depuis rentré aux États-Unis en jet privé, où de nouveaux paparazzis les attendaient sur le tarmac dans le New Jersey mercredi.

Kanye West et Irina Shayk, maman d’une petite Lea de Seine fruit de ses amours avec l’acteur Bradley Cooper, se connaissent depuis plusieurs années. La jeune femme a défilé pour la marque de vêtements du rappeur et a même fait de la figuration dans le clip de Power. Ni l’un ni l’autre n’ont commenté les récentes publications les disant en couple. Mais on ne peut s’empêcher de sourire devant le timing de la révélation de cette possible romance, qui intervient la semaine où L’Incroyable famille Kardashian diffuse son ultime épisode. Avec un rebondissement que même la matriarche Kris Jenner n'avait pas vu venir.