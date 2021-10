Phénomène Squid Game : les costumes de la série font un tabac pour Halloween Les costumes de Squid Game s'arrachent pour Halloween. − MOHD RASFAN / AFP

INSOLITE - A l'approche des fêtes d'Halloween, les déguisements des personnages de la série coréenne s'arrachent comme des petits pains, rapporte une étude.

La nouvelle série à succès s'invite pour les fêtes d'Halloween. Les recherches de "costume Squid game" sont plus nombreuses que les recherches pour d'autres déguisements de personnages de films et de télévision. C'est ce que souligne l'étude menée par l'entreprise Design Bundles. Bien que l'émission soit arrivée récemment sur le site de streaming Netflix, les costumes de la série représentent près d'un tiers des onze recherches de costumes les plus populaires.

Si vous n'avez pas encore vu la série, voici à quoi ces costumes ressemblent : des combinaisons rouges à capuche, une mitrailleuse à la main, et une sorte de casque d’escrime noir orné d’un triangle, d’un rond ou d’un carré blanc. Après "Squid Game", les grands classiques d'Halloween sont les suivants : Catwoman, Harley Quinn, Joker et Spider-Man font partie des cinq premières recherches. Par ailleurs, des personnages comme Pennywise, Harry Potter et Wonder Woman sont également apparus dans le top dix, selon les conclusions de Design Bundles.

Le drame dystopique sud-coréen Squid Game, lancé il y a moins de quatre semaines sur Netflix, a été vu par 111 millions de foyers abonnés, un record pour un démarrage de série sur la plateforme, a indiqué mardi le groupe. La création d’Hwang Dong-Hyeok est devenue un véritable phénomène de société. Mêlant allégorie sociale et violence extrême, Squid Game met en scène des personnages issus des franges les plus marginalisées de Corée du Sud, dont un migrant indien et un transfuge nord-coréen, participant à des jeux d'enfants traditionnels afin de remporter 45,6 milliards de won (33 millions d'euros).

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.