Philippe Hamon : "L'esprit rock, ... c'est le quotidien"

Après 30 ans passés dans les coulisses des plus gros concerts et aux côtés des plus grandes légendes du rock, le photographe Philippe Hamon montre pour la première fois ses œuvres au public. A partir du 22 mars jusqu'au 10 avril, deux cents de ses plus grandes œuvres seront présentées lors de l'exposition The Spirit Of Rock à la Galerie Joseph, à Paris.



