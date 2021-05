"Picasso-Rodin" : une double exposition magistrale s'ouvre mercredi à Paris Comme un air de ressemblance entre "Le Baiser", de Pablo Picasso et celui d'Auguste Rodin. − RMN-Grand Palais, Adrien Didierjean / Succession Picasso 2021/ Musée Rodin, ph. Hervé Lewandowski.

SORTIE - Fêtez la réouverture des musées en vous offrant une double exposition autour de deux artistes de génie : Pablo Picasso et Auguste Rodin.

Ils ne se sont jamais rencontrés. Et pourtant, leur œuvre dialogue de façon surprenante. Le Musée National Picasso et le Musée Rodin proposent une double exposition magistrale autour de deux géants de l'art moderne. Retardée par le confinement, l'événement ouvre enfin ses portes ce mercredi 19 mai, pour se tenir jusqu'en janvier 2022. À travers plus de 500 pièces (sculptures, peintures, céramiques, dessins, photographies...), venues principalement des collections, mais aussi de quelques prêts, l'expo montre comment, au-delà de leur différence de styles, il existe une étonnante proximité entre Pablo Picasso et Auguste Rodin qui ont chacun, à leur manière, révolutionné leur époque et bousculé les codes. "Beaucoup de points de rencontre, de convergences - dans le rapport à la nature, l'érotisme, la vision de la destinée humaine - nous sont apparus entre Rodin et Picasso, alors qu'ils ne sont pas de la même école, de la même génération", a expliqué à l'AFP Virginie Perdriso-Cassan, commissaire chargée de la partie exposée au Musée Rodin.

Si Pablo Picasso (1881-1973) ne s'est jamais directement inspiré d'Auguste Rodin(1840-1917), on sait que le jeune peintre espagnol était allé voir en 1900 au Pavillon de l'Alma une exposition du sculpteur alors déjà connu, admiré et controversé. Picasso sera notamment fasciné par les représentations de Balzac par Rodin, et consacrera des œuvres à l'auteur de La Comédie humaine. Dans son atelier de Barcelone, il avait d'ailleurs punaisé à son mur une photo du Penseur de Rodin. Travailleurs acharnés et producteurs prolifiques, Picasso et Rodin étaient aussi tous les deux des collectionneurs éclectiques passionnés par les arts des origines. Fascinés par le biomorphisme et la déformation des formes, ils aimaient se livrer à des assemblages et refusaient l'académisme dans des époques de profondes remises en cause. "Ils entendent chahuter les convenances, fonder un art nouveau et surtout très libre. Ils ont un goût commun pour la simplification des traits, des lignes. Ils ne veulent céder aux injonctions ni de la critique, ni du public", souligne Virginie Perdriso-Cassan qui rappelle que l'érotisme est un thème récurrent chez les deux artistes.

"Le Penseur" d'Auguste Rodin et la "Grande Baigneuse au livre" de Pablo Picasso se font écho. − Musée Rodin, ph. Hervé Lewandowski /RMN- Grand Palais, Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2021

Le rapprochement le plus fort entre les deux artistes met en regard le tympan en plâtre de la Porte de l'Enfer (d'après Dante) de Rodin et le Guernica de Picasso, représenté par une tapisserie de Jacqueline de La Baume-Dürrbach du musée Unterlinden de Colmar : deux visions de la destinée humaine face à la destruction. Mais il y a aussi L'Homme au mouton, de Picasso, qui a des liens avec le Saint-Jean-Baptiste de Rodin. Ou encore une tête de femme de 1909 de Picasso, qui rappelle une Tête de la luxure sculptée par Rodin deux ans plus tôt. Par leur force d'expression, on peut rapprocher encore La femme qui pleure de Picasso de la Tête de la pleureuse de Rodin. Mais aussi le Baiser des deux artistes ou encore le célèbre Penseur de Rodin et la Baigneuse de Picasso qui prennent la même pose. Picasso-Rodin, jusqu'au 2 janvier 2022 au Musée national Picasso, 5, rue de Thorigny, 75003 Paris (Réservation obligatoire) et au Musée Rodin, 77, rue de Varenne, 75007 Paris.

R.H. avec AFP

