"Pieces of a woman" : un film bouleversant sur le deuil périnatal

C'est un film qui peut effrayer. Voire rebuter. Pourtant, il est nécessaire. Disponible sur Netflix, Pieces of a Woman raconte l'histoire de Martha (Vanessa Kirby, époustouflante) et Sean (Shia LaBeouf), un couple sur le point de devenir parents. Alors qu'ils s'attendent à vivre le plus beau jour de leur vie, l'accouchement à domicile vire au drame. Accompagnés par une sage-femme, ils assistent impuissants à la mort de leur petite fille. Tandis que Martha tente de faire son deuil, son couple explose et sa mère la pousse à poursuivre la sage-femme qu'elle accuse de négligence.

Inspiré de l'histoire du réalisateur Kornél Mundruczó et de sa femme (qui signe le scénario) qui ont perdu un bébé durant la grossesse, Pieces of a woman nous plonge dans les méandres du deuil périnatal. Un deuil impossible et effrayant mais pourtant bien réel, que le couple nous invite à regarder. "Est-il possible de survivre après avoir perdu la personne que vous aimiez le plus ? Ma femme et moi voulions partager l'une de nos expériences les plus personnelles avec le public, convaincues que l'art peut être le meilleur remède contre la douleur", explique Kornél Mundruczó dans la présentation du film.