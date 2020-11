Pierre Arditi apporte son soutien à Emmanuel Macron : "Je ne pense pas que le gouvernement a décidé de martyriser le peuple"

Il en a assez des critiques à l'encontre du gouvernement. Alors que la grande majorité des artistes n'hésite pas à dénoncer les mesures prises par le pouvoir en place, Pierre Arditi a estimé que ce dernier faisait tout ce qu'il pouvait pour gérer la crise sanitaire. "Je ne pense pas que le gouvernement a décidé de martyriser le peuple qui souffre en ce moment et qui est le sien", a estimé le comédien sur le plateau de LCI. "Je trouve qu'ils font le job, comme on dit", a -t-il poursuivi.

"Olivier Véran a poussé un coup de gueule et je le comprends. Il fait tout ce qu'il peut, il n'y a pas de gens au gouvernement qui disent : 'On va continuer à foutre la merde parce que c'est tellement bien le Covid'", a poursuivi Pierre Arditi qui rappelle que la pression est énorme pour les ministres. "Qu'est-ce que les autres auraient fait à la place de ce gouvernement ? On peut reconnaitre que beaucoup de choses ont été maladroites (...)", a-t-il admis en évoquant le mic-mac autour des masques jugés inutiles au début de la pandémie, et qui sont devenus à présent obligatoires.

"Mais c’est compliqué pour tout le monde, il n’y a pas que la France. Ce France-bashing, je ne le supporte pas ! On fait tout ce qu'on peut, ils font tout ce qu'ils peuvent ! Je suis étonné de voir que tout le monde sait ce qu'on devrait faire !", a-t-il conclu.