Plagiat de logo : le duo français Justice menace Justin Bieber de poursuites judiciaires AFP

MALAISE – Sorti ce vendredi, le nouvel album de Justin Bieber fait déjà polémique. Moins pour son contenu que son contenant puisque la pochette de "Justice" s’inspire fortement du logo du groupe electro français du même nom.

En découvrant la pochette de Justice, le nouvel album de Justin Bieber disponible ce vendredi, vous avez peut-être éprouvé une sensation de déjà-vu. Rien à voir avec la photo du chanteur canadien, assis une main sur le front au milieu d’un tunnel routier. Non, ce qui a chiffonné plus d’un internaute, c’est la forte ressemblance entre la police de caractères utilisée pour le titre… et le logo du duo français Justice. Le plus frappant, sans doute, c’est le "t" en forme de croix, qu’on retrouve sur tous les disques et le merchandising de ces figures majeures de la French Touch. Jugez plutôt...

La pochette de l'album "Justice" de Justin Bieber...

La pochette de l'album "Woman Worldwide" de Justice...

Ed Banger

Révélée début mars, la pochette de Justice, l’album, avait déjà interpellé Justice, le groupe. Interrogé par Spin Magazine, le management des frenchies révélait à cette occasion avoir été "contacté par e-mail par les équipes de Bieber en mai 2020 afin d’entrer en relation avec le graphiste à l’origine du logo de Justice. Nous avons essayé d’organiser une réunion, mais elle n’a jamais eu lieu et ça s’est arrêté là. A aucun moment il n’a été question d’un album s’appelant Justice ou d’un logo mentionnant Justice." C’est donc sur le compte Instagram de Justin Bieber que Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, les deux membres de Justice, ont découvert le résultat. Et visiblement, ils ne sont pas très contents. Dans un courrier officiel en date du 10 mars, Ed Banger, le label de Justice, demande au jeune chanteur de ne plus utiliser son logo, déposé en France depuis 2008 et au sein de l’Union européenne depuis 2014.

Une telle utilisation de la marque est non seulement illégale mais susceptible de décevoir et dérouter les consommateurs - Le label de Justice dans une lettre adressée aux équipes de Justin Bieber

"Votre utilisation de la marque est illégale", peut-on lire dans cette lettre, dévoilée par le magazine Rolling Stone. "Vous n'avez pas reçu la permission de Justice pour l'utiliser. Qui plus est, le travail de Bieber n'est en aucun cas affilié, soutenu ou sponsorisé par Justice. Une telle utilisation de la marque est non seulement illégale mais susceptible de décevoir et dérouter les consommateurs". Menaçant d’engager des poursuites judiciaires afin d’obtenir des "dommages et intérêts immédiats", le label rappelle que "Justice n’est pas un groupe obscur. Ils ont récemment gagné un Grammy pour le meilleur album électronique (Woman Worldwide en 2019 – ndlr), ils sont la tête d’affiche de nombreux festivals à travers le monde." L’ancienne idole des adolescentes va-t-il être contraint de modifier sa pochette dans les prochaines heures ?

Jérôme Vermelin