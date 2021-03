Plantu signe un dernier dessin pour la route dans "Le Monde"

Pour tourner la page, le quotidien va désormais ouvrir sa Une à des dizaines de dessinateurs français et internationaux, via un partenariat avec l'association Cartooning for Peace lancée en 2006 par Plantu avec Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Ce réseau réunit plus de 200 professionnels de tous les continents, dont des Français et francophones, ce qui permettra au quotidien de varier les perspectives sur l'actualité.

"Tous les jours, l'association nous proposera 4 à 5 dessins, réalisés soit à l'initiative de leurs dessinateurs et dessinatrices, soit parce que nous les aurons commandés, et comme toujours la direction du Monde choisira le dessin qui nous paraîtra le plus adapté, dans le contexte de la une" du jour, a expliqué à l'AFP le directeur du quotidien Jérôme Fenoglio.

Si ces dessins devront respecter les codes graphiques et le format du Monde, ce partenariat va apporter une variété de points de vue sans précédent, souligne le responsable. "Le dessin de presse a un enjeu de renouvellement, d'ouverture et de féminisation et on s'est dit que le départ de Plantu, c'était, tout en garantissant le maintien d'un dessin en une du journal, l'occasion d'ouvrir cette fenêtre" en la confiant aux membres de Cartooning for Peace, dit-il.

À travers ce nouveau dispositif, Le Monde, qui publie en moyenne plus d'un millier de dessins par an (hors illustrations), entend réaffirmer son soutien aux dessinateurs et à la caricature. Contrairement au New York Times qui a décidé en 2019 d'arrêter les dessins politiques dans son édition internationale, et malgré la polémique provoquée par le départ de Xavier Gorce, le père des "indégivrables" qui a claqué la porte du journal en début d'année.