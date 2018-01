Plus de 200 000 Français parlent encore le breton

De nombreuses personnes s'efforcent de transmettre la langue bretonne aux jeunes générations. Dans les crèches, au quotidien, dans les studios de travail, et sur des chaînes de radio locales, le breton est omniprésent. Des comédiens prêtent même leurs voix pour doubler des films ou des dessins animés en breton. Ils sont ensuite proposés à la vente ou à la location. Le but étant de transmettre des loisirs aux enfants dans ce dialecte celtique.



