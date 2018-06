Plusieurs personnalités réagissent à la mort d'Yvette Horner

Yvette Horner était une personnalité accomplie, connue pour ses talents de musicienne mais aussi pour son originalité. Plusieurs personnalités ont réagi à la mort de l'icône française. Parmi eux, Raymond Poulidor, coureur cycliste, se souvient de celle qui s'était fait connaître aux yeux des Français en jouant sur la caravane de la Grande Boucle. Elle a aussi collaboré avec de nombreux artistes. Julien Doré, Benjamin Biolay et Françoise Nyssen ont notamment rendu ce 12 juin hommage à l'artiste sur les réseaux sociaux.



