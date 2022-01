Britney Spears menace de traîner sa sœur en justice

Reproduit par Page Six et TMZ, le courrier signé Mathew Rosengart s’adresse directement à la jeune femme de 30 ans. Il explique avoir hésité à lui écrire "parce que la dernière chose que veut Britney, c’est apporter encore plus d’attention à votre livre inopportun et à ses déclarations trompeuses et scandaleuses à propos d’elle". "Même si Britney n’a pas lu votre livre et n’a pas l’intention de le faire, elle et des millions de ses fans ont été choqués de voir la manière dont vous l’avez exploitée pour des gains financiers. Elle ne le tolèrera pas, et ne devrait pas avoir à le faire", insiste le texte.