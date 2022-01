"And Just Like That", suite de "Sex and the city" : Cynthia Nixon revient sur l'absence de Chris Noth dans le dernier épisode

BYE BYE DÉFINITIF - L’interprète de Miranda confirme qu’on ne reverra plus Big dans la suite de "Sex and the City", qui prend fin dans quinze jours.

Les scènes tournées à Paris dans le plus grand secret ne seront jamais diffusées. Carrie ne retrouvera pas Big sur le Pont des arts dans le dixième et dernier épisode de And Just Like That qui sera diffusé le 3 février sur HBO Max et le lendemain sur Salto en France.

Le personnage incarné par Chris Noth a été coupé au montage après que l’acteur a été accusé de viols. Une disparition déjà annoncée par les médias américains qu’a fini par confirmer Cynthia Nixon.

Nous ne voulions pas que les téléspectateurs soient détournés des personnages de fiction - Cynthia Nixon

"Je crois que nous avons eu de la chance de pouvoir faire ces changements et je pense que nous sommes très fiers de notre série", déclare-t-elle à Entertainment Tonight. Depuis son lancement en décembre, la suite de Sex and The City essuie de multiples tempêtes. À l’écran et en dehors. Le trio star du programme s’est fendu d’un communiqué pour apporter son soutien "aux femmes qui ont pris la parole et partagé leurs douloureuses expériences" avec Chris Noth.

L’acteur de 67 ans n’est apparu que dans le premier épisode de And Just Like That, qui s’est conclu sur la mort surprise de son personnage. Depuis que ses accusatrices sont sorties du silence, il a été supprimé d’une publicité virale et a perdu le rôle qu’il tenait dans une autre série. Et n’apparaîtra donc pas non plus dans le final de la suite de Sex and the City. "Les téléspectateurs ont déjà dû faire face à la mort de Willie Garson, qui a été très douloureuse. Nous ne voulions pas qu’ils soient détournés des personnages de fiction", souligne Cynthia Nixon.

L’interprète de Stanford a été emporté par un cancer avant la fin de tournage. Les scénaristes ont fait s’envoler son personnage vers Tokyo en guise d’adieux. La presse spécialisée américaine avançait ces dernières semaines que le scandale Chris Noth avait tué dans l’œuf les négociations pour une saison 2. Cynthia Nixon assure elle que l’avenir de la série est toujours entre les mains de ses auteurs.

Delphine DE FREITAS

