Pour George Clooney, l’invasion du Capitole va envoyer Donald Trump "dans les poubelles de l’Histoire"

Les images de l’invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump, mercredi à Washington, ont fait le tour monde. Outre-Atlantique, de nombreuses célébrités ont condamné ces événements sans précédent dans l’histoire des Etats-Unis en mettant en avant la responsabilité du président américain. Dans le nouvel épisode du podcast de la radio KCRW, "The Business", c’est au tour de George Clooney de livrer son sentiment sur une escalade presque prévisible selon lui.

"Tout le monde attendait la goutte d’eau qui ferait déborder le vase", observe l’acteur et réalisateur de 59 ans. "On avait l’impression que les limites étaient sans cesse repoussées et que le scandale n’avait plus d’importance, au point de se permettre d’appeler le secrétaire d’Etat de Géorgie pour lui mettre la pression", ajoute-t-il à propos de l’échange téléphonique au cours duquel Donald Trump tente de faire inverser un scrutin qui lui a été défavorable.