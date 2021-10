Pour le Nobel de littérature 2021 Abdulrazak Gurnah, "les réfugiés ne viennent pas les mains vides"

Le Nobel de littérature file au Sud. L'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah a été récompensé ce jeudi par l'Académie Nobel à Stockholm. L'auteur de Paradise et Adieu Zanzibar a été distingué pour sa description "sans compromis et pleine de compassion des effets du colonialisme du sort des réfugiés dans le golfe qui sépare les cultures et les continents", a indiqué son représentant.

Son oeuvre s'éloigne des "descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l'Est diverse culturellement qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde", a expliqué le jury. "Beaucoup de ces gens qui viennent, viennent par nécessité, et aussi franchement parce qu'ils ont quelque chose à donner. Ils ne viennent pas les mains vides", a réagi pour sa part le lauréat, appelant à changer de regard sur "des gens talentueux et pleins d'énergie".