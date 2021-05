Pour Lucie Lucas, le Covid-19 n'est "qu'une péripétie"

SONNETTE D'ALARME - Très engagée pour la planète, la comédienne de "Clem" estime que la pandémie n'est qu'un des défis que l'humanité va devoir relever dans les prochaines années.

Elle poursuit son combat, coûte que coûte. Comédienne phare du petit écran, Lucie Lucas est aussi une actrice engagée pour la sauvegarde de la planète. Alors que la 11e saison de Clem s'est achevée ce lundi 3 mai, l'actrice est revenue sur la crise sanitaire que nous traversons depuis un an. "La vie de tout le monde a changé. Notre époque est en pleine mutation. C’est vrai que quand j’ai récupéré mes enfants à l’école pour la dernière fois le jour du premier confinement, il y régnait une ambiance de fin du monde. Et puis on s’habitue à tout", a expliqué la maman de Lilou (11 ans), Moïra (9 ans) et Milo (3 ans) à Gala.

Lucie Lucas qui vit désormais avec sa famille dans une ferme écologique en Bretagne avoue s'inquiéter pour l'avenir de ses enfants. Elle estime d'ailleurs que les choses ne risquent pas de s'arranger tant que les gouvernements et les multinationales ne prennent pas des mesures "fortes et concrètes" pour construire un monde plus équitable.

"Je considère que le coronavirus n’est qu’une péripétie par rapport à tous les défis que nous devons et devrons relever prochainement", prédit la jeune femme qui nous avait confié lors d'une interview en avril dernier qu'elle était "catastrophée" par la quantité de masques non-recyclables qu'on utilise et qui vont polluer les océans et se retrouver "dans le ventre des animaux". Lucie Lucas qui a également appelé à signer la pétition pour que la France reconnaisse le génocide Ouïghour sur son compte Instagram.

Rania Hoballah

