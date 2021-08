Pour ses 40 ans, les fans de Meghan Markle ont récolté des fonds pour une association

GÉNÉROSITÉ – Les admirateurs de la duchesse de Sussex ont profité de son anniversaire pour lancer une cagnotte destinée à aider la fondation Myna Mahila, qui s’occupe de la santé et de l'éducation des jeunes Indiennes. Plus de 46.000 dollars ont déjà été mis de côté.

Elle est née le même jour qu’un certain Barack Obama. Mais sur les réseaux sociaux, c’est elle qui était célébrée. Le hashtag #MeghanMarkle40 était parmi les plus partagés sur Twitter ce mercredi 4 août pour fêter l’entrée dans une nouvelle décennie de la duchesse de Sussex. La famille royale n’a pas manqué d’avoir une pensée pour elle sur ses propres réseaux sociaux. Meghan souffle ses 40 bougies entourée de son époux Harry et de leurs enfants Archie et Lilibeth dans la plus stricte intimité, loin des fastes de Buckingham. Si les festivités resteront privées, les admirateurs de la duchesse de Sussex ont tout de même décidé de marquer le coup.

Certains membres de la #SussexSquad – l’autoproclamée équipe Sussex - ont lancé un appel aux dons pour "célébrer l’émancipation des filles et des femmes" que Meghan Markle défend depuis des années. Alors qu’elle n’avait que 11 ans, elle avait écrit une lettre à la firme Procter & Gamble pour se plaindre d’une publicité jugée sexiste. Son courrier avait été salué par la Première dame Hillary Clinton et avait contraint la société à modifier sa campagne. "Meghan est depuis longtemps intéressée par la santé des femmes et le combat pour mettre fin à la stigmatisation qui entoure les règles", soulignent ses admirateurs qui ont choisi une association bien connue de la duchesse.

Meghan a rencontré les membres de l'association Myna Mahila en Inde en 2017

La fondation Myna Mahila, qui s’occupe de la santé des jeunes Indiennes en leur distribuant des protections menstruelles, étaient l’une des sept organisations caritatives que Meghan et Harry avaient choisi de mettre en lumière à l’occasion de leur mariage. Le couple avait invité ceux qui le souhaitaient à faire un don plutôt que de leur envoyer des cadeaux. Une page consacrée à l'association est toujours en ligne sur le site officiel de la famille royale britannique. En 2017, l’ancienne actrice était allée en Inde à la rencontre de la tête pensante du projet Suhani Jalota, avec qui elle avait échangé sur des solutions permettant aux adolescentes de continuer à aller à l’école pendant leurs règles. La jeune femme avait ensuite été invitée aux noces princières à Windsor l'année suivante.

Plus de 46.000 dollars ont été récoltés en un mois pour Myna Mahila grâce à la campagne mise en place par les fans de Meghan Markle. De quoi financer un an de protections hygiéniques pour plus de 900 jeunes filles et de rendre fière la duchesse de Sussex, qui en appelle régulièrement à la générosité du public pour venir en aide aux plus démunis. Pour les 2 ans de son fils Archie, elle avait ainsi invité à faire des dons en faveur de la vaccination contre le Covid-19.

Delphine DE FREITAS

