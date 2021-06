Pourquoi Josh Hartnett, de retour pour "Un homme en colère" s’est fait discret ces dernières années

Josh Hartnett y campe un des convoyeurs de fonds nommé Boy Sweat Dave. Un rôle qu’il a décroché grâce à un drôle d’alignement des planètes, après le départ du comédien initial. "Guy m’a appelé le premier jour du tournage. Il savait que j’étais en Angleterre et m’a demandé si je pouvais venir à Londres" pour incarner ce personnage qui n’était pas dans le scénario, raconte-t-il à Cinemablend . C’est ensemble qu’ils ont façonné ce personnage, prise après prise. Leur collaboration a été si fructueuse que le duo a enchaîné sur un second film, actuellement en post-production.

Mais ne dites surtout pas à Josh Hartnett qu’il s’agit de son grand retour. L’acteur américain estime n’avoir jamais quitté l’industrie. Il a moins tourné ces dernières années certes, mais n’a pas cessé de jouer. Celui que le public a adoré dans Virgin Suicides, The Faculty, Le Dahlia noir et la série Penny Dreadful fait désormais le choix de projets en adéquation avec sa vie de famille. "Je n’ai pas vraiment fait de pauses majeures qui étaient planifiées, j’ai juste eu des enfants et j’ai commencé à faire des films qui ne me demandaient pas de m’éloigner d’eux trop souvent", sourit-il auprès de Yahoo ! Entertainment. "J’ai décidé d’avoir une vie, d’en faire ma priorité. Ça a toujours été mon but", confirme-t-il dans un entretien à Mr Porter.