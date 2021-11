Pourquoi les films de Noël nous rendent-ils heureux ?

Les uns les associent à "Mariah Carey", quand les autres se souviennent des "films de Noël romantiques qu'on voit sur TF1", nous ont-ils confié à propos des feuilletons qui animent de nouveau, depuis plusieurs semaines, les après-midi de plusieurs chaines de télévision, et notamment de TF1.

"Les points communs de tous ces films de Noël, c'est la joie, une bonne fin (un 'happy-end'). Et donc, on est déstressés, détendus. Ça pourrait libérer beaucoup d'hormones neurotransmetteurs tels que la dopamine ou la sérotonine", explique Dorothée Rieu, docteure en neurosciences et PDG de Mediamento.

Une explication que les passants interrogés par nos journalistes semblent partager. "Ça me met de bonne humeur, ça me rappelle quand j'étais petite, que je rêvais du prince charmant", confie une femme. "Ça me rend heureux, ça rappelle des bons souvenirs d'enfance", confirme un homme.

Les souvenirs, justement, Dorothée Rieu en parle également. Pour elle, le succès des films de Noël y est lié : "C'est culturel et rituel. C'est relié à des gens, la famille, et toujours à une période donnée. Or, les rituels rassurent".