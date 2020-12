Pourquoi "Soul" est le petit supplément d’âme qui manquait à 2020

La recherche de la définition de l’âme humaine passe par la quête d’identité de Joe Gardner, un professeur de musique new yorkais qui se rêve pianiste de jazz professionnel. Alors qu’il vient de décrocher un contrat inespéré, un accident le conduit directement dans une bouche d’égout. Sauf que le malheureux se retrouve propulsé dans le Grand Avant, le monde où les âmes se dotent de leur personnalité. Pour espérer retrouver sa vie, il va devoir aider la récalcitrante Âme 22 à faire le grand saut vers la Terre. Et autant dire que ce n’est pas gagné…

Soul émeut autant qu’il surprend. Car Disney s’est bien gardé de tout dévoiler dans sa bande-annonce. L’aventure s’étend entre les différents mondes, mettant sur la route de Joe des personnages charismatiques qui vont le pousser à se remettre en question. Et nous avec. "Mais qu’est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?", martèle le musicien qui s’aperçoit qu’une partition réussie peut aussi reposer sur les petits bonheurs du quotidien. Le message est beau, invitant chacun à relativiser et profiter de l’instant présent. Un Carpe Diem à la sauce Pixar d’autant plus fort qu’il est incarné par le premier héros noir du studio.

Pixar parvient encore à mettre en image l’impossible en donnant un visage à un concept aussi impalpable que l’âme humaine. L’agitation de la ville de New York contraste avec le calme aérien du Grand Avant, où tous les assistants chargés d’encadrer les âmes s’appellent Michel. Un comique de répétition efficace qui fait beaucoup rire, à l’image d’un film beaucoup plus drôle qu’il n’y paraît. Oui, Soul parle du sens de la vie et du pourquoi de la mort. Mais toujours avec intelligence. De quoi permettre d’ouvrir des discussions sérieuses avec les plus jeunes à l’issue d’un visionnage essentiel en cette fin d’année bien compliquée.