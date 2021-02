Poursuivi pour inconduite sexuelle, James Franco trouve un accord avec ses accusatrices

Le document a été signé le 11 février. Mais n’a été rendu public qu’une dizaine de jours plus tard avant d’être relayé par les médias américains. James Franco a trouvé un accord avec deux de ses anciennes élèves qui l’accusaient d’intimidation et d’exploitation sexuelle.

Selon les plaintes, les faits se seraient produits lors d’une master class sur les scènes de sexe dispensée dans son école de cinéma Studio 4. Ouvert en 2014, l’établissement a fermé ses portes trois ans plus tard précise The Hollywood Reporter . James Franco aurait contraint les jeunes femmes à reproduire "des scènes d’orgie" explicites devant la caméra. L’enseignant-acteur aurait retiré les protections vaginales en plastique avant le tournage de scènes simulées de sexe oral et aurait aussi banni le port du soutien-gorge.

James Franco "a cherché à créer un réseau de jeunes femmes qui ont été victimes de son exploitation sexuelle et professionnelle sous couvert d’éducation", insistaient les plaintes. Si les apprenties comédiennes ont accepté de se plier à ses règles, c’est parce qu’elles ont été persuadées que des propositions de travail avec la star leur seraient faites par la suite.

Des accusations rejetées en bloc par le principal intéressé. Lors de la procédure judiciaire, les avocats de l'acteur avaient dénoncé des déclarations "fausses et incendiaires, sans fond légal et poussé dans le cadre d’une class action (action de groupe, ndlr) dans le but évident d’attirer le plus de publicité possible à des plaignantes qui ont faim d’attention".