"Premier rang" : deux heures de rock avec Louis Bertignac

Louis Bertignac est un auteur-compositeur et guitariste du groupe rock français Téléphone qui a vendu six millions d'albums dans le monde. Après leur séparation, l'artiste a poursuivi sa carrière en solo sous son nom et a publié plusieurs albums, dont "Suis-moi" qui l'amené à sillonné la France. Cette année, il nous propose un nouvel album live, disponible en double CD-DVD et LP à partir de ce vendredi. Les images ont été tournées par une équipe de tournage et par les fans qui ont filmé eux-mêmes les concerts avec des caméras légères et les menus des DVD vous réservent bien des surprises, à l'image du chanteur.



