Près de 60 ans après, Bob Dylan poursuivi pour agression sexuelle sur mineure

Icône du rock et prix de Nobel de littérature, Bob Dylan, 80 ans, est à son tour rattrapé par le mouvement #MeToo. La presse américaine révèle qu’une plainte pour agression sexuelle a été déposée vendredi dernier devant un tribunal de New York pour des faits qui se seraient déroulés sur une période de six semaines, entre avril et mai 1965, entre les murs du célèbre Chelsea Hotel.

Le chanteur, qui avait 24 ans à l’époque aurait "abusé de son statut de musicien pour fournir de l'alcool et des drogues et agresser sexuellement à plusieurs reprises" la plaignante, une femme qui répond aux initiales de J.C. et qui avait 12 ans au moment des faits. Dans sa plainte, elle affirme que ces agressions lui ont causé "de graves dégâts psychologiques et un traumatisme émotionnel".