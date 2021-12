Qui est Jacques Gay, le comédien qui coache Eric Zemmour en coulisses ?

Premier prix d’Art lyrique au Conservatoire National Supérieur de Paris, Jacques Gay a tenu les plus grands rôles du répertoire d’opéra, de Paris à Londres en passant par Amsterdam, Madrid et La Havane : Les Noces de Figaro, La Bohème, Le Barbier de Séville. Acteur au théâtre dans Art de Yasmina Reza avec Stéphane Freiss, il est également l’interprète et le co-auteur de plusieurs spectacles musicaux comme La Diva et le Toréador, Offenbach à Broadway et Voilà la vie parisienne.