Prévention du suicide : le patron de l’OMS remercie Stromae après son passage au 20H de TF1

C’est une performance qui n’a laissé personne indifférent. En interprétant "L’Enfer" durant son interview au 20H de TF1 dimanche dernier, Stromae a créé un moment de télévision. Il a surtout abordé, devant 7,3 millions des téléspectateurs, le mal-être qui l’a poussé à songer à commettre l’irréparable. "J’ai parfois eu des pensées suicidaires. Et j’en suis peu fier. On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer", chante-il dans cet extrait de l’album Multitudes, à paraître en mars.

À sa manière, Stromae s’inscrit dans la démarche des célébrités anglo-saxonnes qui n’hésitent pas à mettre leur notoriété à profit pour évoquer le sujet tabou de la santé mentale. En mai dernier, plusieurs d’entre elles comme la chanteuse Lady Gaga ou la comédienne Glenn Close ont témoigné dans, The Me You Can’t See, un documentaire produit par l’animatrice Oprah Winfrey et le prince Harry. "Prendre la décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse, dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force", y disait le cadet de la Princesse Diana.