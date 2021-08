"Si je lui mens encore, ça ne sera pas une petite tape" : le témoignage d’une victime présumée de R. Kelly

Selon son récit, R. Kelly lui demandait de porter des tenues de scout ou de se faire des tresses pour mieux assouvir ses fantasmes lors d'ébats qu'il filmait. Mais un jour, après une nouvelle et dernière relation sexuelle, elle en a "eu marre. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté", a-t-elle expliqué.

Le chanteur de 54 ans, connu notamment pour son tube "I Believe I Can fly", est jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. Selon l'acte d'accusation, il dirigeait un réseau qui préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans des chambres d'hôtel quand il était en tournée. S'il est reconnu coupable de toutes les charges, il risque entre 10 ans de prison et la perpétuité. Plusieurs fois accusé d'abus sexuels, il avait été acquitté lors d'un procès en 2008 pour pédopornographie.