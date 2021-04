Procession, minute de silence, coups de canon : quels seront les temps forts des funérailles du prince Philip

Une cérémonie en présence de la reine Elizabeth et de 29 autres membres de la famille royale britannique seulement, dans le plus strict respect des protocoles sanitaires établis par le gouvernement de Boris Johnson face à la pandémie.

L’événement est retransmis en direct à la télévision, y compris en France sur TF1 et LCI qui bouleversent leurs programmes. Objectif : permettre au public de le suivre sans se déplacer jusqu’à Windsor. À 15h40, le cercueil du prince Philip quittera l’aile du château où il se trouvait. À 15h45, le Land Rover customisé par le duc lui-même le transportant se mettra en route pour une procession d’une durée de huit minutes. Huit coups de canon retentiront, un pour marquer chaque minute. La dépouille du duc d’Edimbourg sera suivie par ses quatre enfants. Les princes Charles, Andrew, Edward et la princesse Anne marcheront devant les princes William et Harry, séparés par leur cousin Peter Philips, l’époux de la princesse Anne le Vice-admiral Sir Tim Laurence et le Comte de Snowdon.