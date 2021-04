"Profondément touchée", Elizabeth II remercie le public pour son soutien après la mort de Philip

"Alors qu’en tant que famille nous traversons une grande période de tristesse, cela a été réconfortant pour nous tous de voir et d’entendre les hommages rendus à mon époux, qu’ils viennent du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier", écrit-elle dans un communiqué transmis par Buckingham Palace.

"Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et on continue de nous rappeler que Philip a eu un impact extraordinaire sur d'innombrables personnes tout au long de sa vie", poursuit-elle dans ce court texte forcément très personnel. Diffusées en Mondovision depuis le château de Windsor samedi 17 avril, les funérailles du duc d'Edimbourg ont donné à voir un clan Windsor soudé pour honorer la mémoire de leur patriarche. La reine elle-même avait laissé une note manuscrite sur le cercueil de celui qui a partagé sa vie pendant plus de 73 ans. Un mot signé Lilibet, le surnom que ses proches lui ont donné à l'enfance.