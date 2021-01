"Se souvenir d’Anne Frank", sur Histoire TV : un documentaire essentiel

Dans ce livre vendu à 25 millions d'exemplaires et traduit dans pas moins de 55 langues, la jeune fille raconte son quotidien, fait de petites joies et de grandes peurs, alors qu'elle se cachait avec sa famille dans une annexe secrète de l'entreprise familiale, à Amsterdam, aux Pays-Bas pour tenter d'échapper aux Nazis.

Couronné de l’Oscar du meilleur documentaire en 1996, le film salué comme un chef-d'œuvre par la presse anglo-saxonne nous plonge aux plus près d'Anne Frank. Il propose des images d'archives rares (comme ce petit film dans lequel on aperçoit la jeune fille), des photographies inédites de la famille mais surtout des interviews émouvantes des proches de l'adolescente qui rêvait de devenir journaliste ou écrivain.

On y découvre notamment Hanneli Goslar et Jaqueline van Maarsen, les deux meilleures amies d'Anne Frank, qui se souviennent avec émotion de cette jeune fille au caractère bien trempé et qui rêvaient de célébrité. Ou encore Miep Gies, l'employée néerlandaise, qui avait pris soin des huit personnes cachées dans l'annexe avant qu'ils ne soient dénoncées et arrêtées.

C'est d'ailleurs elle qui retrouva le fameux journal d'Anne, abandonné dans la cachette. Elle le conserva soigneusement, avec l'espoir de le rendre un jour à sa propriétaire. Elle finira par le donner à Otto, le père d'Anne Frank, seul survivant de la famille, qui découvrira avec stupéfaction les écrits de sa fille cadette. Et décidera de les publier.