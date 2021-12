Nouveaux soupçons de triche sur "Koh-Lanta" : la production ouvre une enquête, plusieurs candidats convoqués

Dans une enquête publié lundi, nos confrères du Parisien avancent qu'au moins quatre candidats, dont Claude et Sam, figurent parmi les aventuriers qui ont eux aussi enfreint le règlement du programme. Or non seulement ils n’ont pas été sanctionnés. Mais mardi soir, Claude s’est qualifié pour l’épreuve des poteaux avec Ugo et Laurent, s’offrant une nouvelle chance d’inscrire son nom au palmarès de l’émission après ses trois précédents échecs.

Afin de faire la lumière sur des faits qui pourraient entacher l’image du programme phare de TF1 en faussant l'issue de cette édition anniversaire, ALP Productions annonce ce mercredi avoir ouvert une enquête "auprès des aventuriers présents sur le tournage mais aussi en Polynésie auprès des locaux afin de récolter toutes les informations possibles sur cette affaire".