"Danse avec les stars" : Elsa Bois, la partenaire de Michou, se sépare de son compagnon

Les ruptures s'enchaînent pour le casting de "Danse avec les stars". Alors que Bilal Hassani vient d'annoncer qu'il se séparait de son petit ami, c'est au tour d'Elsa Bois de confirmer qu'elle n'était plus en couple avec un certain Adrien, âgé de 23 ans. “On n'est plus ensemble. On s'est séparés il y a peu”, a indiqué la jeune danseuse 21 ans à Télé-Loisirs.

De quoi faire taire les mauvaises langues. Même si Michou, le jeune Youtubeur qui est parvenu à se hisser en finale de cette saison de "Danse avec les stars" face à Bilal Hassani et Tayc, n'est pas indifférent au charme d'Elsa Bois... "On se complète un peu. On est un duo avec une bonne alchimie. Avec Elsa, c'est compliqué... En fait on est amis, mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !", a-t-il avoué lors du prime de vendredi 19 novembre.