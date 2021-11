Miss France 2022 : le test de culture générale est là, ferez-vous mieux que les candidates ?

Quarante minutes et pas une de plus. Les 29 candidates à l'élection de Miss France 2022 ont fait une pause dans leur planning de préparation millimétré pour répondre au traditionnel test de culture générale. Un questionnaire à choix multiple divisé cette année en cinq rubriques : "révisions", "français", "arts et spectacle", "géographie" et "logique".

Si une bonne note n'assure pas une place parmi les 15 demi-finalistes, l'inverse est en revanche décisif. Et synonyme d'élimination, avant même le début de la cérémonie, le 11 décembre à Caen. Dans les dernières promotions, plusieurs Miss se sont distinguées dans cette épreuve ô combien importante sur la route de la couronne et de l'écharpe. Marine Lorphelin et Camille Cerf décrochant la première place dans leur promotion respective. Et vous, quelle note auriez-vous obtenue ?